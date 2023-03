Berlin und Hamburg Charles und Camilla besuchen Deutschland – das ist das Programm

Der Staatsbesuch endet mit einem Tag in Hamburg. Gäste und Gastgeber werden dorthin am Freitag per Bahn reisen. Am Bahnhof Dammtor wollen sie das Denkmal „Kindertransport – Der letzte Abschied“ besuchen, das an die Transporte jüdischer Kinder in der NS-Zeit nach Großbritannien erinnert. An der Ruine der im alliierten Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges weitgehend zerstörten Kirche St. Nikolai will Charles einen Kranz niederlegen.