Was von Charles‘ Krönung bleibt Prunkshow mit Schönheitsfehler

Meinung | London · Die Märchenshow ist passé, Charles III. wurde zum britischen König gekrönt. Doch bei den Feierlichkeiten in London wurde hart gegen Anti-Monarchisten durchgegriffen. Es sind Risse in der sonst so perfekten Inszenierung.

07.05.2023, 15:38 Uhr

7 Bilder Aktivisten skandieren „Not my King“ in London 7 Bilder Foto: dpa/Piroschka van de Wouw