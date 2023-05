Krönung von König Charles III. Kate gedenkt mit Schmuck Queen Elizabeth II. und Prinzessin Diana

Andere Gäste wählten vor allem Kleider in rosa, lila und rot. Letizia von Spanien, die belgische Königin Mathilde und Popstar Katy Perry: Sie alle waren sich farblich zur Krönung ziemlich einig und wählten Kleider in Rosatönen. Und damit waren sie längst nicht die einzigen, auch viele andere Frauen, die am Samstag bei dem feierlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey dabei waren, wählten Kleider in Rosa-, Lila- oder Rottönen. Kronprinzessin Mary von Dänemark trug ein violettes Kleid, Charles' Nichte Beatrice wählte Fuchsia. Die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss trug ein knallrotes Sommerkleid und auch Samantha Cameron, Frau des Ex-Premierministers David Cameron, trug ein rot-geblümtes Outfit.