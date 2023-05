Proteste gegen die britische Monarchie Sechs Festnahmen von Aktivisten vor Charles‘ Krönung

Die britische Regierung hat das Demonstrationsrecht in letzter Zeit stark verschärft. So können Polizisten Kundgebungen bereits unterbinden, wenn sie davon schwere Störungen der Öffentlichkeit befürchten. Deshalb zogen sie auch die Kritik auf sich, sie unterdrücken die Meinungsfreiheit. Insgesamt sind in London etwa 11.500 Beamte im Einsatz.