Royaler Ehrentag So feiert König Charles III. seinen 75. Geburtstag

Arbeitstag hin, Geburtstag her – ein 75. Wiegenfest kann man nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen, und daher wird an diesem Dienstag natürlich doch gefeiert, wenn auch im kleinen Rahmen. Charles hat seine engsten Familienmitglieder und Freunde nach „Clarence House“, der königlichen Residenz in London, zum festlichen Dinner eingeladen. Eine Person wird fehlen: sein jüngster Sohn Prinz Harry. Der Prinz wolle seinen Vater brüskieren und habe daher die Einladung zur Soiree ausgeschlagen, kolportierteten im Vorfeld mehrere britische Zeitungen. Mitnichten, konterte daraufhin das Pressebüro von Harry. Vielmehr seien er und seine Frau Meghan vom Buckingham Palast erst gar nicht darauf angesprochen worden, ob sie nach London kommen wollen: Eine Einladung habe es nie gegeben.