Zeremonie im Mai Offizielles Emblem für Krönung von Charles III. vorgestellt

Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren. Charles' Mutter Queen Elizabeth II. war am 2. Juni 1953 ebenfalls in der Westminster Abbey gekrönt worden. Sie starb am 8. September 2022. Bereits zwei Tage nach ihrem Tod, am 10. September, wurde Charles III. offiziell zum König ausgerufen. Die Tradition sieht allerdings vor, dass eine angemessene Zeit nach dem Tod der Königin verstreichen sollte, bis der neue Monarch gekrönt wird. Außerdem brauchen die notwendigen Vorbereitungen genügend Zeit.