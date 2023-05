Starauflauf für Royals Diese Musiker treten beim „Krönungskonzert“ für König Charles auf

Das „Krönungskonzert“ ist längst nicht das einzige Event am Tag nach der Krönung. Am 7. Mai sollen die Menschen auch zum „Coronation Big Lunch“ zusammenkommen, einem „großen Krönungsessen“. Landesweit sind Straßenfeste und Tee-Partys geplant, die Menschen sollen sich in Clubs, Parks oder der Nachbarschaft treffen. Unter dem Motto „Big Help“ wird die Bevölkerung am Montag (8. Mai) ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Schule oder Arbeit muss man dafür nicht schwänzen: Die Menschen im Vereinigten Königreich erhalten am Montag einen arbeitsfreien Feiertag.