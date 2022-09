Ernennung durch King Charles : Thronfolger William wird neuer Prince of Wales

Charles und William im Juni 2022. Foto: AFP/TOBY MELVILLE

London Der neue britische König Charles III. will dem neuen Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine die Titel Prince und Princess of Wales verleihen. In seiner ersten Fernsehansprache sagte er, er sei „stolz“, seinem ältesten Sohn den traditionellen Titel des britischen Thronfolgers zu verleihen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er selbst habe ihn einen Großteil seines Lebens getragen. Das sei ihm eine „große Ehre“ gewesen.

Charles erwähnte in der Ansprache aber auch seine „Liebe“ zu seinem jüngeren Sohn Harry und dessen Frau Meghan, die sich im April 2020 von ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückgezogen hatten und in die USA ausgewandert waren.

Charles sagte in der Ansprache, die er im Blue Drawing Room im Buckingham-Palast aufzeichnen ließ: „Ich spreche heute mit dem Gefühl tiefer Trauer zu Ihnen.“ Seine „geliebte Mutter“ sei sein ganzes Leben lang „eine Inspiration und ein Vorbild für mich und meine ganze Familie“ gewesen.

Der neue König versprach seinen Landsleuten, ihnen - wie seine Mutter - sein ganzes Leben lang zu dienen. „Dieses Versprechen eines lebenslangen Dienstes erneuere ich heute für Sie alle“, sagte er in seiner Rede. Er werde sich bemühen, allen Menschen im Vereinigten Königreich und in den Commonwealth-Ländern „mit Loyalität, Respekt und Liebe zu dienen“.

Sein Leben werde sich mit seinen neuen Verpflichtungen ändern, sagte der neue König. Er könne nicht mehr so viel Zeit und Energie in seine Wohltätigkeitsorganisationen und die Themen stecken, „die mir so am Herzen liegen“, sagte er. Er werde diese wichtige Arbeit aber in „vertrauenswürdige Hände“ geben.

„Dies ist auch eine Zeit der Veränderung für meine Familie“, sagte Charles. „Ich zähle auf die liebevolle Hilfe meiner geliebten Frau Camilla.“ In Anerkennung der von ihr übernommenen Pflichten seit ihrer Hochzeit vor 17 Jahren werde sie den Titel Queen Consort - Königsgemahlin - tragen.

Zum Schluss richtete er noch einige Worte an seine am Vortag verstorbene Mutter: Er bedankte sich bei seiner „lieben Mama“ für „Ihre Liebe und Hingabe an unsere Familie und an die Familie der Nationen, denen Sie all die Jahre so fleißig gedient haben“.

(felt/AFP)