Dritter in der Thronnachfolge : Prinz George feiert seinen neunten Geburtstag

London Nach Großvater Charles und Vater William ist Prinz George der dritte in der britischen Thronfolge. Nun wird er neun Jahre alt und große Veränderungen stehen an.

So kommt mit dem wahrscheinlichen Umzug seiner Familie von London nach Windsor, um der Queen noch näher zu sein, zunächst ein Schulwechsel auf George zu. Er und seine Schwester Charlotte besuchen derzeit noch im Stadtteil Battersea in London eine Grundschule , doch nach Abschluss dieser könnte er für George auf das Eton College gehen - jene weiterführende Schule, die auch sein Vater William besucht hat. „Seit die Royals Internate besuchen, lässt sich ein Muster erkennen, dass Väter ihre Söhne dorthin schicken, wo sie auch selbst hingegangen sind“, erklärt der Monarchie-Experte von der Universität Bangor, Craig Prescott der Deutschen Presse-Agentur.

Der Kensington Palast veröffentlichte zu seinem Festtag am Freitag traditionell ein Foto des Dritten in der britischen Thronfolge an einem Strand in Großbritannien. Er trägt ein hellblaues Polo-Shirt und lächelt in die Kamera. Die gescheitelten Haare hängen ihm ins Gesicht. Das Foto hat wie häufig seine Mutter Herzogin Kate geschossen.