„Desillusioniert durch Hass“ : Harry und Meghan wollen nicht mehr auf sozialen Netzwerken aktiv sein

Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus ist es vermeintlich etwas ruhiger um Prinz Harry und seine Frau Meghan geworden. Der Hass schlägt ihnen in den sozialen Netzwerken entgegen. Nun wollen sie sich auch aus diesen zurückziehen, wie Insider berichten.

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan wollen einem Zeitungsbericht zufolge nicht mehr auf Online-Netzwerken aktiv sein. Das Paar sei "desillusioniert durch den Hass, der ihnen in den Internet-Netzwerken entgegengeschlagen ist", berichtete am Sonntag "The Sunday Times" unter Berufung auf eine dem Paar nahestehende Person. Die Zeitung verwies darauf, dass Meghan selbst öffentlich schon über ihre "schädlichen" Erfahrungen mit sogenannten Internet-Trollen berichtet habe.