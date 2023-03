Staatsbesuch in Deutschland Wie Sie sich bei einer Begegnung mit dem britischen König verhalten sollten

Und wie spricht man die Majestäten an? „Bei einer erstmaligen Ansprache bei einer erstmaligen Begegnung wie etwa am Brandenburger Tor sagen Sie „Your Majesty““, erklärt die Botschaftssprecherin. „Geht die Konversation dann weiter, wechseln Sie zu „Sir“.“ Charles' Frau Camilla, die Queen Consort, spricht man demnach ebenfalls mit „Your Majesty“ an - und wechselt anschließend zu „Ma'am“. „Und zwar das „a“ in „Ma'am“ kurz ausgesprochen wie bei „jam“ (Englisch für Marmelade) oder „lamb“ (Englisch für Lamm), nicht lang wie bei „palm“ (Englisch für Handfläche)“, führt Prescott aus.