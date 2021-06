Geschenk von Prinz Charles : Ehemaliges Auto von Prinzessin Diana wird versteigert

Colchester Prinz Charles hatte den Wagen Prinzessin Diana zwei Monate vor der Hochzeit geschenkt. Der Ford Escort ist noch im Originalzustand, selbst das Kennzeichen ist noch das gleiche.

Ein ehemaliges Auto von Prinzessin Diana kommt in England unter den Hammer. Den Ford Escort habe Prinz Charles seiner Verlobten im Mai 1981 geschenkt, zwei Monate vor der Hochzeit, teilte das Auktionshaus Reeman Dansie in Colchester mit. Bei der Auktion am 29. Juni wird mit einem Verkaufspreis von umgerechnet 35.000 bis 46.000 Euro gerechnet.