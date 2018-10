Australier feiern Harry und Meghan in Sydney

Für ihr im Frühjahr erwartetes Baby haben der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan bei ihrem Besuch in Australien schon jetzt Geschenke von ihren Fans und Bewunderern bekommen.

Der australische Generalgouverneur Peter Cosgrove überreichte ihnen am Dienstag in Sydney ein Paar landestypische Stiefel aus Lammfell, sogenannte Ugg Boots, in Babygröße sowie ein großes Plüschkänguru mit Baby im Beutel. Auch von Fans bekam das Paar Plüschkängurus und andere Präsente wie etwa Babydecken.