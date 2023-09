Charles III. und Camilla in Frankreich Auf den Spuren der Queen

Emmanuel Macron bietet alles auf, was Frankreich zur Verfügung hat, wenn er das britische Königspaar am Mittwoch empfängt. Kunstflugstaffel über dem Triumphbogen, Fahrt auf den Champs-Elysées und Galadiner im Schloss Versailles stehen auf dem Programm von Charles III. und Camilla. Der Monarch und seine Frau sollten eigentlich bereits im Frühjahr in die französische Hauptstadt kommen - zu ihrem ersten Auslandsbesuch überhaupt. Doch angesichts der gewaltsamen Proteste gegen die Rentenreform musste die Visite verschoben werden. Paris, wo sich durch einen Streik der Müllleute die Müllberge stapelten, war dem Besuch damals nicht zuzumuten. Die Gewerkschaften hatten zudem einen Protesttag angekündigt. „Der gesunde Menschenverstand und die Freundschaft bringen uns dazu, eine Verschiebung vorzuschlagen“, sagte Macron zwei Tage vor der Ankunft des Königspaars, das statt dessen Deutschland zu seinem ersten ausländischen Ziel machte.