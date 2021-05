Meghans und Harrys Archie wird 2 : Der kleine Prinz ohne Prinzentitel

Prinz Harry, seine Frau Meghan und Sohn Archie bei einem Termin in Südafrika 2019 (Archivbild). In diesem Jahr feiert er seinen zweiten Geburtstag. Foto: dpa/Toby Melville

London/Santa Barbara Der zweijährige Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan dürfte vom Zoff zwischen seinen Eltern und dem Rest der britischen Royals nichts ahnen. Dabei ging es teilweise um ihn.

„Fun“ (Spaß) war das erste Wort, das die Welt aus dem Mund von Archie Harrison Mountbatten-Windsor gehört hat. Der Sohn von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) wird am Donnerstag zwei Jahre alt. Das Paar hatte ihn in seinem ersten Podcast vergangenes Jahr einige Worte nachsprechen lassen. Fröhlich quietschend ahmte der „Toddler“, wie man Kleinkinder auf Englisch nennt, seine Eltern nach.

„Er hat die erstaunlichste Persönlichkeit“, beschrieb ihn sein Vater kürzlich in einem Interview des TV-Moderators James Corden. Viel bekannt ist ansonsten nicht über den Jungen des britischen Prinzen und der früheren Schauspielerin. Harry und Meghan schirmen ihn so gut es geht ab auf ihrem Anwesen im kalifornischen Santa Barbara nahe Los Angeles, wo sie seit dem Rückzug aus dem engeren Kreis der Königsfamilie leben.

Doch Archie geriet indirekt in die Schlagzeilen, als sich das Paar bei einem aufsehenerregenden Interview der amerikanischen Talk-Königin Oprah Winfrey den Frust von der Seele redete. Dabei kam heraus, dass die Auseinandersetzung zwischen den beiden und dem Rest der Royals auch um den Jungen kreiste. Meghan klagte darüber, dass ihr Sohn weder einen Titel noch den damit verbundenen Polizeischutz von den Royals erhalte - trotz Morddrohungen.

Zudem soll es noch vor Archies Geburt Spekulationen innerhalb der Familie über die Hautfarbe künftiger Kinder gegeben haben. Wie dunkel wird die Haut? Der Vorwurf des Rassismus war wohl der schwerste, den Harry und Meghan der Königsfamilie machten. Von wem die Äußerungen kamen, verrieten die beiden nicht. Nur seinen inzwischen gestorbenen Großvater Prinz Philip und seine Großmutter Queen Elizabeth II. (95) nahm Harry nach Angaben Winfreys ausdrücklich in Schutz.

Meghan war wegen ihrer Schwangerschaft nicht zur Beerdigung von Philip angereist. Auf einem Pressefoto war die Herzogin von Sussex mit großem Babybauch zu sehen. Im Sommer soll es soweit sein. Seinen nächsten Geburtstag wird Archie also schon in der Gesellschaft eines Schwesterchens feiern.

Die Queen reagiert - und will den Skandal zur Privatsache machen

Auseinandersetzung im britischen Königshaus : Die Queen reagiert - und will den Skandal zur Privatsache machen

Doch ob bis dahin wieder Frieden eingekehrt ist zwischen den Royals in Kalifornien und ihren Verwandten in England, steht in den Sternen.