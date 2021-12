Missbrauchsverfahren : Anwälte von Prinz Andrew bezweifeln Zuständigkeit des Gerichts

New York Die Klägerin lebt in Australien. Die Verteidiger des Prinzen wollen daher die Klage in den USA abweisen lassen. Die Gegenseite zeigt sich gelassen.

Die Anwälte des britischen Prinzen Andrew wollen eine Missbrauchsklage gegen ihren Mandaten wegen fehlender Zuständigkeit des US-Gerichts abweisen lassen. Die Klägerin Virginia Giuffre lebe seit mindestens 2019 nicht mehr in den USA, erklärten die Anwälte in einer Eingabe an das Gericht vom Dienstag. Giuffre wirft Andrew vor, sie 2001 in London mehrfach missbraucht zu haben, als sie 17 Jahre alt war.

Die Anwälte Andrew Brettler und Melissa Lerner erklärten, sie hätten erst kürzlich entdeckt, dass Giuffre in 17 der vergangenen 19 Jahre in Australien gelebt habe. Deshalb könne sie nicht behaupten, eine Einwohnerin des US-Staates Colorado zu sein. Eigentlich sollte der Prozess gegen den Sohn von Königin Elizabeth II. nach Angaben von Richter Lewis Kaplan zwischen September und Dezember 2022 stattfinden. Aber die Anwälte des Prinzen führten an, wegen der neuen Informationen über Giuffres Wohnsitz müsse das Verfahren ausgesetzt werden. Erst müsse geklärt werden, ob ihr Wohnsitz im Ausland es ihr überhaupt ermögliche, Andrew in den USA zu verklagen.

Giuffre hat nach Angaben der Anwälte einen australischen Führerschein und lebt mit ihrem australischen Ehemann und drei Kindern in Perth. „Selbst wenn der australische Wohnsitz von Frau Giuffre nicht bereits im Oktober 2015 festgestellt werden konnte, kann nicht wirklich bestritten werden, dass sie dort dauerhaft lebte und die Absicht hatte, ab 2019 dort zu bleiben - zwei Jahre bevor sie diese Klage gegen Prinz Andrew einreichte“, schrieben die Anwälte.

Die Anwälte des Prinzen forderten Richter Kaplan bereits im Oktober auf, die Klage abzuweisen. Sie erklärten, der Prinz habe Giuffre niemals sexuell missbraucht. Die Klägerin beschuldige ihn nur, um auf seine Kosten Geld zu verdienen. Die Anwälte räumten gleichzeitig ein, dass Giuffre durchaus ein Opfer sexuellen Missbrauchs durch den Finanzier Jeffrey Epstein sein könnte, der sich 2019 in Erwartung eines Prozesses wegen sexuellen Missbrauchs das Leben nahm.

Die Anwälte forderten das Gericht auf, von Giuffre eine schriftliche Stellungnahme zu ihrem Wohnsitz zu verlangen. Außerdem solle sie sich mündlich zu dieser Frage äußern. Eine Anwältin der Klägerin, Sigrid McCawley, bezeichnete die Aufforderung als einen weiteren Versuch des Prinzen, sich vor dem Verfahren zu drücken.

(zim/dpa)