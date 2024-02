Italiens letzter Kronprinz Victor Emanuel von Savoyen ist tot

Der am 12. Februar 1937 in Neapel geborene Victor Emanuel stand an der Spitze der Savoyen-Dynastie, die von 1861 bis 1946 über Italien herrschte. Sein Vater büßte den Thron nach nur kurzzeitiger Regentschaft von Mai bis Juni 1946 als Folge einer Volksabstimmung zugunsten der Abschaffung der Monarchie und Ausrufung der Republik ein.