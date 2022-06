Öffentliche Auftritte : Was Queen Elizabeth II. uns mit Handtasche, Kleidung und Schmuck mitteilt

Foto: dpa/Toby Melville 36 Bilder Das ist Queen Elizabeth II.

London Queen Elizabeth feiert ihr Thronjubiläum in London. Dabei wird natürlich auch wieder besonders auf ihre Garderobe geschaut. Denn mit ihrer Kleidung setzt die 96-Jährige häufig Zeichen oder sendet starke Botschaften ins Volk.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eigentlich darf Queen Elizabeth II. als Monarchin weder wählen gehen, noch sich zu politischen Themen äußern. Allerdings gibt es trotzdem Möglichkeiten, wie sie mit ihrer Handtasche oder durch bestimmte Farben ihrer Kostüme starke Statements setzen kann. Selbst die Körpersprache der 96-Jährigen kann aufschlussreich sein.

Bei jedem öffentlichen Auftritt hat die Queen ihre Handtasche dabei. Diese dient jedoch nicht nur zur Aufbewahrung von Hab und Gut, sondern soll vor allem ein verstecktes Signal an ihre Gefolgsleute sein. So kann die Königin beispielsweise ihre Tasche links neben sich auf den Boden stellen, um zu signalisieren, dass sie bald aufbrechen möchte. Sobald sie ihre Tasche auf den Tisch stellt, deutet sie an in den nächsten fünf Minuten gehen zu wollen.

Lesen Sie auch Großbritannien feiert Thronjubiläum : So lief der Jubiläumsgottesdienst ohne die Queen

Sich selbst geäußert hat sich das Königshaus zu diesen versteckten Nachrichten natürlich noch nie. Jedoch sind sich Biografen, Insider und Adelsexperten, dass es sich um Geheimcodes handelt. Ähnlich verhält es sich auch mit dem royalen Schmuck, den Queen Elizabeth trägt.

Denn auch damit ist es ihr möglich, dem königlichen Personal Anweisungen zu geben. Wenn sie nämlich an einem Fingerring dreht, bedeutet das, sie möchte den Ort so schnell wie möglich verlassen. Oft deutet sie damit an, dringend aus einer Situation gerettet werden zu wollen.

Neben Schmuck und Handtasche dient der Queen aber auch die Farbe ihres Outfits als Zeichen oder Stellungnahme. Sie nimmt dementsprechend immer Farben oder Motive der Veranstaltung oder des Landes, das sie besucht, in ihr Outfit auf.

Lesen Sie auch 70. Thronjubiläum : Palast veröffentlicht offizielles Jubiläumsporträt der Queen

Zwei Tage nach der Einigung zum Brexit erschien die Queen zur britischen Parlamentssitzung nicht wie gewohnt in Mantel und Krone. Stattdessen trug sie ein blau-gelbes Ensemble. Auch ihr Hut war besonders verziert: Gelbe Blumen, die an die Sterne auf der Europaflagge erinnerten, waren darauf drapiert. Ein deutliches Signal für ihre Bürger also.

Queen Elizabeth II. (li.) trägt zur Parlmanetssitzung nach dem Brexit ein blaues Ensemble mit gelben Blumen in ihrem Hut: Die Farben auf der europäischen Flagge. Foto: AP/Alastair Grant

Zudem trug sie zum ersten Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ein Schmuckstück an ihrem Kleid, das sie von den Obamas bekam. Und auch zur Beerdigung ihres Mannes, Prinz Philip stach ein besonderes Accessoire hervor: Die Richmond-Brosche, die einst ihrer Großmutter gehörte und die Elizabeth II. einst als Hochzeitsgeschenk bekam.

(joko)