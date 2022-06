Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. : Jubiläums-Gottesdienst für Erzbischof „etwas furchteinflößender“ Job

London Am zweiten Tag des Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. findet traditionell der Jubiläumsgottesdienst statt. Aufgrund gesundheitlicher Probleme muss die Queen selbst jedoch passen und nimmt nicht teil. Warum der Gottesdienst für den Erzbischof trotzdem ein „etwas furchteinflößender“ Job ist.

Das viertägige Spektakel zu Ehren von Queen Elizabeth II. hat fulminant begonnen. Am Freitag steht mit einem Gottesdienst Besinnung und Dankbarkeit im Fokus. Ihre Majestät persönlich verfolgt das Ganze allerdings aus gesundheitlichen Problemen nur aus der Ferne.

Großbritannien feiert Thronjubiläum : Queen sagt Teilnahme an Dankgottesdienst in London ab

Trotzdem ist einen Dankgottesdienst zu Ehren der Queen in der Londoner Kathedrale St. Paul's zu halten auch für einen der hochrangigsten Erzbischöfe Großbritanniens keine alltägliche Aufgabe. „Es ist etwas furchteinflößend, aber eine große Ehre“, sagte der Erzbischof von York, Stephen Cottrell, am Freitagmorgen vor dem Gottesdienst zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen im BBC-Interview. „Ich versuche, es wie jeden anderen Gottesdienst zu behandeln.“ Der Erzbischof musste kurzfristig einspringen, nachdem der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, sich in den vergangenen Tagen mit Corona infiziert hatte.