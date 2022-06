70. Thronjubiläum : Ein Platin-Trifle ist der offizielle Pudding zum Thronjubiläum der Queen

London Das Krönungshuhn ist seit 70 Jahren bekannt, nun sollte ein besonderes Dessert das feierliche Menü zum Thronjubiläum der Queen abrunden. 5000 Menschen bewarben sich, eine süßsaure Köstlichkeit überzeugte die Jury.

Ein Schichtdessert macht Geschichte: Der siebenlagige Zitronen-Amaretti-Trifle der 31-jährigen Werbetexterin Jemma Melvin ist der offizielle Pudding zum Platin-Jubiläum von Königin Elizabeth II. Melvin setzte sich mit ihrer Kreation gegen 5000 Konkurrenten in einem britischen Wettbewerb durch.

Der Wettbewerb wurde im Januar angekündigt, als die Organisatoren der Jubiläumsfeierlichkeiten ein modernes Gegenstück zum sogenannten Krönungshuhn suchten, der Kombination aus kaltem Geflügel, Mayonnaise und Currypulver, das für die Feiern am Tag der Krönung von Elizabeth 1953 kreiert wurde. Der Gewinnerin wurde von der Herzogin von Cornwall, der Ehefrau von Prinz Charles, am Donnerstagabend in einer landesweit ausgestrahlten Sendung des Rundfunksenders BBC bekannt gegeben.