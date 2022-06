Feste in Londen : Papst gratuliert Queen Elizabeth II. zum 70. Thronjubiläum

Feste in Londen

Rom Vor den Feierlichkeiten zum 70. Throngeburtstag von Queen Elizabeth II. richtete sich nun auch Papst Franziskus an die königliche Familie und die Menschen des Landes.

Papst Franziskus hat Queen Elizabeth II. zum 70. Thronjubiläum gratuliert. „Ich schicke herzliche Grüße und gute Wünsche, zusammen mit der erneuten Zusicherung meiner Gebete, damit der allmächtige Gott Ihnen, den Mitgliedern der königlichen Familie und all den Menschen des Landes Segen der Einheit, des Wohlstands und des Friedens spende“, schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Telegramm, das der Heilige Stuhl am Donnerstag veröffentlichte. Von Donnerstag bis Sonntag feiert Großbritannien den Throngeburtstag der Queen.