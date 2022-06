Feierlichkeiten in London : Harry und Meghan im Hintergrund bei Queen Elizabeths Jubiläum

London Ganz England feiert das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Auch Prinz Harry und seine Frau Meghan kehrten anlässlich der Festlichkeiten zurück, hielten sich aber durchweg im Hintergrund.

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan haben die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. für eine diskrete Rückkehr in ihre Heimat genutzt. Zwei Jahre nach ihrem aufsehenerregenden Abschied nach Kalifornien blieb Harry und Meghan während der Militärparade zu Ehren der Queen am Donnerstag ein Platz in der ersten Reihe verwehrt. Als „nicht aktive“ Mitglieder des Königshauses verfolgten sie die Ereignisse von einem nahegelegenen Gebäude aus - und nicht wie andere Royals an der Seite der Queen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts.