62. Königin Elisabeth II. schickt am 26. März 1976 ihre erste E-Mail vom staatlichen Forschungsinstitut für Radartechnik in Malvern in der Grafschaft Worcestershire in England ab. Hintergrund: Der Vorläufer des Internets, das ARPANET, wurde im Auftrag der US Force 1968 entwickelt. 1969 gab es vier Knoten in den USA. 1973 kamen Anschlüsse in Norwegen und England hinzu. Diese E-Mail der Queen wurde an den US-Verteidigungsminister geschickt, um die Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA bei einer militärischen Programmiersprache offiziell zu eröffnen.