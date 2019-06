Viele Staus erwartet : ADAC warnt vor staureichem Pfingstwochenende in NRW

Düsseldorf Das nächste lange Wochenende kommt: Über die Pfingstfeiertage müssen sich Autofahrer auf dem Weg an die Küsten oder in den Süden auf lange Staus einstellen.

Nach einer ersten Prognose des ADAC drohen vor allem am Freitag und am Samstagvormittag volle Straßen und Urlauber-Staus. Mit lebhaftem Heimreiseverkehr und zahlreichen Verkehrsbehinderungen rechnet der ADAC am Pfingstmontag und auch noch am Dienstag, 11. Juni.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

Die Schüler in Bayern und Baden-Württemberg starten an diesem Freitag außerdem in zweiwöchige Pfingstferien. Viele Familien fahren in die Berge oder an das Mittelmeer.