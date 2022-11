Kennen Sie das noch? Diese Dinge aus den 90er-Jahren sorgen für Nostalgie

Spielzeug, Musik, TV-Sendungen: Vieles lässt uns freudig an die Kindheit zurückdenken. Einige Dinge aus den 90er-Jahren haben Generationen geprägt – und sind heute dank Retro-Trend teilweise wieder in. In der Strecke zeigen wir Ihnen einige nostalgische Erinnerungen.

Der Game Boy von Nintendo kam ursprünglich 1989 auf den Markt. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Einheiten ist die Handheld-Konsole noch heute eine der meistverkauften Konsolen der Welt. Spiele wie Tetris, Super Mario Land oder Pokémon waren schon damals absolute Verkaufsschlager und sind heute beliebte Sammler-Objekte.