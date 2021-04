75 Jahre Rheinische Post : Zeitung zum Hören

Düsseldorf Podcasts vervollständigen das Angebot der Rheinischen Post. Sie haben sich schnell als Bereicherung erwiesen – für die Hörer wie für die Redaktion.

Warum machen wir das? Weil es gut für Sie ist. Dass es gut für Sie ist, schließen wir nicht nur aus vielen Gesprächen mit Hörerinnen und Hörern, sondern auch aus einer von uns in Auftrag gegebenen qualitativen Marktforschung. Das Ergebnis: Audio-Journalismus passt perfekt ins Leben vieler Menschen. Einerseits ist das Smartphone sowieso immer dabei. Andererseits finden wir uns immer wieder in Situationen wieder, die sich vielleicht ein bisschen langweilig oder leer anfühlen. Wir stehen im Stau oder warten am Bahnsteig; müssen den Abwasch erledigen oder nachts den Hund ausführen; die Zähne putzen oder joggen gehen. Klar – einen Teil der Zeit kann man mit philosophischer Kontemplation füllen. Für den Rest gibt es Musik – oder eben Podcasts. Sie entscheiden! Information oder Unterhaltung? Comedy oder Nachrichtensendung? Sport oder Politik?

Podcast-Hörer schenken uns sehr viel ihrer Zeit. Sie lassen uns auf intime Weise in ihr Leben – wir kriechen ihnen förmlich ins Ohr. In unseren Podcasts lernen sie unsere Reporter und Redakteure noch mal von ganz anderer Seite kennen: persönlich, teils sogar privat, als Menschen mit Vorlieben und Haltungen, aber auch als Profis mit Anspruch und Standards. Das schafft Vertrauen – für uns ein echtes Geschenk.

Und natürlich glauben wir auch an Podcasts als Geschäftsmodell für die Rheinische Post. Sie stärken die so wichtige Bindung an die RP als vertrauenswürdiges Medium mit regionaler Verwurzelung, was sich bereits in vielen Digitalabonnements niedergeschlagen hat. Guter Journalismus erfordert wie jedes anspruchsvolle Produkt Aufwand. Abonnements, die unsere Hörer freiwillig abgeschlossen haben, um unsere Audio-Aktivitäten zu unterstützen, wertschätzen das und erfüllen uns mit dem guten Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.