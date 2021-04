Entwicklung in der Medizin : Vom Corona-Impfstoff zum Impfstoff gegen Krebs

Ugur Sahin und Özlem Türeci haben den Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech gegründet. Die Impftechnik gegen Viren könnte auch die Krebstherapie revolutionieren. Foto: imago images/Sämmer/Stefan F. So¤mmer via www.imago-images.de

Düsseldorf Der Corona-Impfstoff ist ohne Vorarbeiten aus der Krebstherapie nicht denkbar, nun kann er seinerseits die Entwicklung von Impfstoffen gegen Krebs beschleunigen. Bayer und Evonik mischen dabei kräftig mit.

Es war beim Frühstück am 24. Januar 2020, erzählte Özlem Türeci in einer Videokonferenz mit der Kanzlerin. Damals habe ihr Mann Ugur Sahin beim Frühstück gesagt, man müsse loslegen. Aus einer ersten Studie zur Lage im chinesischen Wuhan sei ihm klargeworden, dass eine Pandemie auf die Welt zurolle. Bis dahin hatte es in Deutschland noch keinen offiziellen Corona-Fall gegeben. Sahin und Türeci, die Gründer des Mainzer Impfstoff-Herstellers Biontech, beschlossen, alle Ressourcen der jungen Firma in die Entwicklung des Impfstoffes zu stecken.

Eine Entscheidung, die sich für das Unternehmen und die Welt als segenreich erweisen sollte. Der Biontech-Impfstoff wurde als erster in der EU zugelassen und ist wegen seiner hohen Wirksamkeit für alle Altersgruppen gefragt.

Der Impfstoff beruht auf der mRNA-Technologie, bei der der Botenstoff (messenger-RNA) des Coronavirus injiziert wird. Dies liefert dem Körper den Code zur Produktion von Spike-Proteinen – das sind die Proteine, die dem Virus das stachelige Aussehen verleihen. Der Körper produziert als Antwort auf diese Antigene dann Antikörper und T-Zellen. Diese Armada bekämpft das Coronavirus, wenn der geimpfte Mensch später damit in Kontakt kommt. Das Neue: Bei herkömmlichen Impfstoffen werden Antigene injiziert, die zuvor langwierig hergestellt werden. Bei mRNA-Impfstoffen werden nur die Botenstoffe injiziert, der Mensch stellt das Antigen selbst her. Daher kann mRNA-Impfstoff schneller in großen Mengen produziert und – bei Mutationen – auch schneller angepasst werden.

Die Technik war revolutionär. Und Biontech wollte sie zunächst auch gar nicht bei Impfstoffen einsetzen, sondern zur Entwicklung von Mitteln gegen Krebs.. Mit dem Siegeszug des Impfstoffes ist nun die Tür aufgestoßen für eine neue Generation von Medikamenten. Und hier sehen auch Unternehmen aus NRW große Zukunftschancen, allen voran Bayer und Evonik.

Bayer war zwar mal die größte Apotheke der Welt, doch Impfstoffe hatten die Leverkusener nie hergestellt. Doch als das Tübinger Unternehmen Curevac einen mRNA-Impfstoff entwickelte und nur langsam vorankam, sprang ihm Bayer zur Seite. Auch der schnelle Erfolg von Biontech beruhte darauf, dass das junge Unternehmen sich früh mit einem in Zulassung, Produktion und Vertrieb erfahrenen Konzern, mit Pfizer, verbündet hatte.

Erst einmal produziert Bayer an seinem Standort Wuppertal Impfstoff für Curevac: „Das sind keine 1000 Liter reiner Wirkstoff“, wie Standortleiter Timo Fleßner sagt. Aber die haben es in sich und reichen für 160 Millionen Dosen. Doch Bayer will mehr. Der Konzern kann sich vorstellen, in die Technologie im großen Stil zu investieren.

„Für den hiesigen Gesundheitsstandort ist es von zentraler Bedeutung, in bahnbrechende Felder der medizinischen Forschung zu investieren und von Beginn an mitzugestalten“, sagt Bayers Pharmavorstand Stefan Oelrich. „Das gilt vor allem für die Bereiche der Zell- und Gentherapie, mit deren Hilfe die zukünftige Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung maßgeblich verbessert werden kann.“ Ministerpräsident Armin Laschet sagt: „NRW will zu einem Zentrum der zukunftsträchtigen mRNA-Technologie werden und dabei im internationalen Wettbewerb ganz vorne dabei sein.“

Was also kann die mRNA-Technologie künftig leisten? Als Ugur Sahin und Özlem Türeci Biontech gründeten, hatten sie bereits die Vision, Krebspatienten personalisiert behandeln zu können. Dahinter steckt die Idee, dass der Tumor jedes Patienten individuell ist und die Behandlung jedes Patienten ebenso individualisiert erfolgen sollte. Wie bei der Impfung soll der Körper angeregt werden, erst die Antigene und dann den Angreifer selbst herzustellen – dieses Mal einen Angreifer auf die Krebszellen. Dazu muss der Körper lernen, seine Krebszellen als feindlich zu erkennen. Bislang wuchert Krebs oft lange, weil er das Immunsystem lange austricksen kann. Die individualisierte Immuntherapie will sich dabei die Botenstoffe nutzbar machen: Bei jedem Krebspatienten muss „nur“ die mRNA leicht verändert werden, um einen Angreifer für die individuellen Tumorzellen dieses Patienten zu schaffen.

Eine individuelle Impfung gegen Krebs, so dass der Körper den Tumor selbst bekämpft – das ist das Ziel. Jedes Jahr erkranken 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs, ihre Behandlung könnte zielgerichteter und erfolgreicher werden.

Das Immunsystem gegen das Coronavirus zu aktivieren, sei allerdings einfacher, als es gegen Krebs einzusetzen, räumt Ugur Sahin ein. Noch hat auch das Paul-Ehrlich-Institut keinen mRNA-Impfstoff gegen Krebs zugelassen, viele Studien aber laufen. So soll getestet werden, ob ein Biontech-Impfstoff gegen Darmkrebs verhindert, dass der Krebs nach der Entfernung des Tumors zurückkommt. Curevac prüft Ähnliches für eine Impfung nach Lungenkrebs.

Die Lehren aus der Impfstoff-Entwicklung, die ohne die Vorarbeiten zur Onkologie nicht so schnell möglich gewesen wäre, könnten nun wiederum bei der Entwicklung der personalisierten Krebsmedikamente helfen. Diese Vision begeistert auch die Bayer-Forscher und könnte Bayer helfen, als Konzern für Onkologie-Medikamente innovativ zu sein.

Aber auch anderen Konzernen aus NRW bietet die neue Technologie Chancen. Schon jetzt liefert der Spezialchemie-Konzern Evonik wichtige Vorprodukte an Biontech. Damit der Botenstoff mRNA sicher in die Zellen gelangt, wird er mit einem Lipidnanopartikel (LNP) umhüllt. Dieser LNP besteht aus Lipiden (wasserunlösliche Substanzen) - und diese kommen von Evonik. Der Essener Konzern ist seit Jahrzehnten im Bereich des Wirkstoff-Transports (Drug-Delivery-Technologie) tätig.

Auch andere Zulieferer profitieren bereits vom Corona-Impfstoff-Boom und könnten so einen Fuß in die Tür zur Medizin der Zukunft bekommen: Die Gerresheimer AG aus Düsseldorf, seit Jahren einer der größten Verpackungslieferanten für die Pharma-Industrie, stellt die Ampullen her, in denen die kostbare Flüssigkeit aufbewahrt wird. Das Glas ist ein besonderes: Borosilikatglas. Es muss die tiefen Temperaturen abkönnen, bei denen der Impfstoff gelagert wird, und darf nicht mit dem Impfstoff reagieren.

Der Düsseldorfer Maschinenbauer Gea wiederum liefert schon jetzt spezielle Abfüllanlagen für den empfindlichen Corona-Impfstoff. Auf spezialisierte Maschinenbauer wie Gea sind auch die Produzenten der personalisierten Medizin von morgen angewiesen.

Natürlich gibt es auch Zweifel an der neuen Richtung: Kann sie die Krebsbehandlung nur unterstützen oder wirklich revolutionieren? Kann sie am Ende nur für wenige Krankheiten eingesetzt werden? Und steht sie dann nur einer zahlungskräftigen Elite zur Verfügung?