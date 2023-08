Historische Titelseiten Blutiges Ende des „Prager Frühling“ vor 55 Jahren

Vor gut einem halben Jahrhundert ist Europa geteilt, Ostblock gegen Westblock, der Kalte Krieg zwischen den USA mit den Westmächten auf der einen und der Sowjetunion mit den kommunistischen Bruderstaaten auf der anderen Seite. Nach dem Tode Stalins 1953 kommt es zur sogenannten Tauwetter-Periode, die eine gewisse Auflockerung mit sich bringt und für die Bürger der sozialistischen Staaten in einigen Bereichen des Lebens für mehr Freiheiten sorgt. Lange hielt diese Periode jedoch nicht an. Doch gab es in Folge einige Aufstände. Zu den Bekanntesten zählen der Volksaufstand in der DDR 1953, der blutig niedergeschlagene Freiheitskampf in Ungarn 1956 und der „Prager Frühling“ 1968.