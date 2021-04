Roland Schüren, der Solarpionier

Roland Schüren redet nicht über Klimaschutz und Nachhaltigkeit, er lebt beides. Der 54-Jährige Biobäcker betreibt seine Zentral-Backstube nahezu klimaneutral. Der Fuhrpark wird von Erdgas oder Strom angetrieben. Vor der Unternehmenszentrale in Hilden stehen große Carports, deren Dachflächen Solarkollektoren tragen. Dieser zeitweise größte öffentliche Ladepark für Elektroautos in Deutschland war in klein das, was aktuell nahe am Hildener Autobahnkreuz entwickelt wird. Zusammen mit Tesla und Fastned baut Roland Schüren dort den größten Elektroladepark Europas; 18 Millionen Euro fließen in diese Investition. Als Direktkandidat der Grünen will Schüren Ende September den Einzug in den Bundestag schaffen.