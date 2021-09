Historische Titelseiten : Geiselnahme bei den Olympischen Spielen

Ein schwarzer Tag für die Sportwelt - und vor allem für Israel. Bei der Geiselnahme von München 1972 sterben insgesamt 17 Menschen. Foto: Rheinische Post

München Die Olympischen Spiele 1972 in München gehen nicht wegen ihrer sportlichen Leistungen in die Geschichte ein. Vielmehr bleibt der Überfall durch palästinensische Attentäter auf die israelische Mannschaft im Gedächtnis. Auch die RP berichtet am 6. September 1972 darüber.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Nemesheimer

Elf Tage lang scheint alles normal zu laufen: Athleten aus aller Welt messen sich im sportlichen Wettkampf, das Augenmerk liegt auf den Leistungen der Spitzensportler. Doch dieser Tag soll alles ändern. Gegen 4.20 Uhr klettern acht Mitglieder der Terrorgruppe „Schwarzer September“ über eine Absperrung in das Olympische Dorf. Obgleich dies beobachtet wird, schöpft niemand Verdacht – auch Sportler schleichen sich schließlich mal hinaus oder wieder hinein. Doch diese acht Menschen haben anderes vor: Sie dringen in das Haus der israelischen Mannschaft ein und nehmen die dort anwesenden Sportler und deren Trainer und Betreuer als Geiseln. Zwei Sportler können erfolgreich flüchten, doch bereits um 4.52 stirbt der Trainer Moshe Weinberg. Als er versucht zu fliehen, wird er von den palästinensischen Terroristen erschossen. Insgesamt elf Menschen befinden sich in der Gewalt der Geiselnehmer. Kurz darauf geht ein erster Anruf bei der Polizei ein. Flugblätter werden vom Balkon der Conollystraße 31 geworfen. Darauf stehen die Forderungen der Geiselnehmer: 234 in Israel inhaftierte Palästinenser sollen freikommen – ebenso wie die RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Dies soll bis 9 Uhr geschehen. Zudem möchten sie für sich freies Geleit und ein voll betanktes Flugzeug. Sollten die Forderungen nicht erfüllt werden, drohen die Terroristen damit, die Geiseln zu erschießen.

Die Leiche Weinbergs liegt bald vor der Tür des Quartiers. Und auch im Apartment gibt es bald einen weiteren Toten: Vor den Augen der noch verbliebenen neun Geiseln verblutet der ebenfalls bei einem Fluchtversuch angeschossene Gewichtheber Josef Romano. Kurz darauf werden erste Verhandlungen geführt. Vor Ort sind Walther Tröger, der Bürgermeister des Olympischen Dorfes, Willi Daume, der Chef des Organisationskomitees, Polizeipräsident Manfred Schreiber und Bayerns Innenminister Bruno Merk, später stoßen Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher und Polizei-Einsatzleiter Heinz Hohensinn dazu. Die Verhandlungen werden mit dem Anführer „Issa“ der Gruppe geführt. Erfolglos bietet sich Genscher als Ersatz für die Israelischen Geiseln an.

Kurz vor Ablauf der Frist wird diese bis 12 Uhr verlängert. In den Sportstätten beginnen unterdessen erste Wettkämpfe. Im Laufe des Tages wird die Frist noch öfter nach hinten geschoben. Die Spiele selbst hingegen werden erst gegen 15.30 Uhr unterbrochen. Stundenlang dauern die Verhandlungen an, gegen 16.30 Uhr beginnt ein Befreiungsversuch. Dazu wird eine Stürmung geplant – und als Sportler verkleidete Einsatzkräfte mit schweren Waffen positionieren sich auf den Dächern. Doch die Terroristen sind gewarnt, denn die Medien berichten live von den Vorgängen im Olympischen Dorf. Daher setzen sie auf eine Strategieänderung, ein ungehinderter Abflug nach Kairo mitsamt der Geisel wird nun verlangt. Um 22.15 Uhr dürfen die Attentäter mit den Israelis in die bereit gestellten Hubschrauber, die sie zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck bringen. Dort wartet eine Boeing 727 – allerdings mit fast leerem Tank. Darin befinden sich Polizisten, die als Besatzungsmitglieder verkleidet sind, doch sie brechen ihren Einsatz eigenmächtig ab. Angesichts ihrer schlechten Ausrüstung sehen sie sich nicht in der Lage, gegen die Terroristen zu bestehen. Fünf Scharfschützen sind weiterhin in Stellung, doch auch sie sind schlecht ausgerüstet und über Funk nicht miteinander verbunden. Entsprechend ist der Schusswechsel unkoordiniert, der beginnt, als die Attentäter nach einer Inspektion des Flugzeugs auf das Vorfeld zurückkehren. Dabei wird allerdings zunächst nur ein Terrorist getroffen. Die Situation eskaliert weiter, zwei weitere Palästinenser werden getroffen. Auch ein Polizist wird im Tower durch eine verirrte Kugel tödlich getroffen. Panzerwagen, die viel zu spät geordert werden, stecken im Stau fest. Während der Regierungssprecher um halb 12 bereits ein geglücktes Ende der Aktion verkündet, sieht die tatsächliche Lage vor Ort anders aus. Erst um Mitternacht treffen die Wagen ein. Die Terroristen eröffnen das Feuer auf die noch im Hubschrauber sitzenden Geiseln, in den zweiten Helikopter werfen sie eine Handgranate. Der Pilot Klaus Bechler kann sich retten. Eine halbe Stunde später ist das Gefecht vorüber. Fünf der acht Terroristen sind tot, die restlichen werden festgenommen. Die neun noch verbliebenen Geiseln sterben ebenfalls. Insgesamt sind am Ende des Tages 17 Menschen nicht mehr am Leben.