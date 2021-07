Historische Titelseiten : Der vergessene Krieg

Die Titelseite der Rheinischen Post am 1. Juli 1950 kurz nach Ausbruch des Koreakriegs.

In der Mitte des 20. Jahrhundert wächst in weiten Teilen der Erde die Angst vor dem Ausbruch eines Dritten Weltkrieges. Nordkorea kämpft gegen Südkorea - China und die USA, aber auch viele weitere Staaten, greifen in den „Korea-Konflikt“ mit ein. Die Auswirkungen spürt man bis heute. Vor 71 Jahren berichtet die Rheinische Post über die Auseinandersetzungen.

Drei Jahre lang, vom 25. Juni 1950 bis 27. Juli 1953, herrscht Krieg im geteilten Korea. 940.000 Soldaten und über drei Millionen Zivilisten sind danach tot. Viele Städte sind dem Erdboden gleichgemacht, etliche Menschen verwundet, obdach- und arbeitslos. Die Industrie ist zerstört.

Wie kommt es zu diesem Krieg, den viele (insbesondere in westlichen Ländern) inzwischen fast schon vergessen haben? Dafür muss man zunächst ins Jahr 1894 – Japan erobert Korea und annektiert das Kaiserreich 1910. Nach der Kapitulation Japans 1945 wird das ausgebeutete Land jedoch nicht befreit. Stattdessen kommen neue Besatzungsmächte: Die Sowjetunion übernimmt den Norden, die USA den Süden. Eine sogenannte Demarkationslinie – also eine vorläufige Grenze – trennt die beiden Gebiete auf dem 38. Breitengrad.

Ursprünglich als Übergangslösung geplant, wird diese Teilung Dauerzustand. Der beginnende Kalte Krieg zwischen den zwei Supermächten USA und Sowjetunion manifestiert sich auch in immer wieder aufkommenden Konflikten zwischen den beiden nun geteilten Ländern. Josef Stalin unterstützt dabei Kim Il-Sung, einen ehemaligen Partisanenkämpfer, der es zum Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Koreas geschafft hat. Die USA setzen hingegen auf Rhee Syng-man, der seit 1919 bis 1945 eine provisorische Exilregierung führte. Die Vereinten Nationen sind seit 1948 darum bemüht, ein unabhängiges Südkorea zu schaffen. Wahlen finden am 10. Mai statt und Syng-man wird zum Präsidenten gewählt. Am 15. August ruft er die Republik Korea aus. Die Reaktion aus dem Norden folgte wenige Wochen darauf: Kim Il-Sung „gründet“ die Demokratische Volksrepublik Korea. Während Il-Sung als Diktator agiert, zeigt auch der antikommunistische erste Präsident von Südkorea autokratische Züge und ist bis heute eine umstrittene historische Persönlichkeit. Beide eint vor allem eines: Sie beanspruchen die gesamte Macht – und damit auch das gesamte Land für sich. Dafür sind sie auch bereit, zu den Waffen zu greifen, um die geteilten Gebiete unter der jeweiligen politischen Ideologie zu einen. In den folgenden Wochen und Monaten kommt es immer wieder zu Konflikten am 38. Breitengrad, bis schließlich die nordkoreanischen Truppen am 25. Juni 1950 in den Süden einmarschieren und damit den Krieg auslösen.

Die Nordkoreaner stoßen schnell vor. Die Vereinten Nationen verurteilen den Vormarsch als „Bruch des Friedens“ in der Resolution 82 – womit ein militärisches Eingreifen von UN-Truppen am 31. Juli autorisiert wird. Die Truppen stehen unter US-Kommando. Schon vor dem Beschluss zur Unterstützung ziehen die USA in Japan stationierte Truppen nach Südkorea und helfen den Verbündeten. Insgesamt sind in den drei Jahren rund 930.000 Soldaten aus Südkorea, den USA und anderen UN-Staaten im Einsatz, den Hauptteil stellen die beiden erstgenannten Länder. Militärisch sind die Südkoreaner schlecht ausgerüstet, auch mit Unterstützung der UN verlieren sie viel Land und haben hohe Verluste bei den Soldaten. Insbesondere die US-Truppen müssen einige empfindliche Niederlagen hinnehmen. Nordkorea gelingt es, in den ersten Kriegsmonaten fast ganz Korea zu erobern. Anfang September kontrolliert die Armee das gesamte Land mit der Ausnahme eines kleinen Gebietes im Südosten rund um Busan. Dank einer guten Verteidigung kann dieser Posten jedoch gehalten werden. Das Kriegsglück wendet sich zudem und die Rückeroberung beginnt. Es gelingt den Südkoreanern und UN-Truppen die gegnerischen Soldaten in eine schwierige Lage zu zwingen und die verbliebenen Nordkoreaner bis nach Pjöngjang zurückzutreiben. Versprengte gegnerische Soldaten greifen allerdings weiterhin aus dem Hinterhalt auf südkoreanischem Gebiet an, was etliche Verluste fordert.

Ende September können südkoreanische Truppen den 38. Breitengrad überschreiten – die USA folgen, allerdings ohne UN-Erlaubnis. Das Ziel soll nunmehr die Wiedervereinigung Koreas sein. Doch China kann einen antikommunistischen Nachbarstaat unter US-Einfluss nicht dulden und hat davor bereits im Vorfeld gewarnt. Entsprechend kommt es zum Kriegseintritt der Volksrepublik. Die US-Truppen können zunächst - allerdings unter großen Verlusten - zurückgedrängt werden, weswegen die Chinesen sich zunächst zurückziehen. Ab November unterstützt die Sowjetunion die Nordkoreaner heimlich mit Flugzeugen, die Piloten tragen chinesische Uniformen und fliegen unter koreanischer Flagge Angriffe gegen die Kampfflugzeuge der Gegner.

Auf US-Seite wird die Stärke der Chinesen und Nordkoreaner unterschätzt. Der führende General MacArthur rechnet mit einer Rückkehr der Soldaten in die Heimat bis Weihnachten – und damit auch mit einem baldigen Ende des Krieges. Stattdessen sehen sich die Südkoreaner und amerikanischen Soldaten bis zu 500.000 chinesischen Soldaten gegenüber in wochenlangen Schlachten, die schließlich die Chinesen für sich entscheiden können. Die USA erleiden immense Verluste und müssen sich zurückziehen.

1951 geht der Krieg weiter, Seoul muss geräumt werden, etliche Zivilisten fliehen, ebenso wie die Streitkräfte, nach Süden. MacArthur fordert daher gar den Einsatz von Atomwaffen, was die Truman-Regierung jedoch ablehnt. Im März kann Seoul zurückerobert werden, die Truppen rücken wieder bis zum 38. Breitengrad vor. Hier entwickelt es sich zum Stellungskrieg. MacArthur wird durch General Matthew B. Ridgway ersetzt und wie seit Beginn des Krieges ist US-Präsident Truman weiterhin überzeugt, einen Krieg gegen die Sowjetunion zu führen, China und Nordkorea sollen Marionetten Stalins sein.

Im Laufe des Jahres kommt es zu Waffenstillstandsverhandlungen, während derer jedoch die Kämpfe weitergeführt werden. Durch den Einsatz von Napalmbomben und vielen Einsätzen aus der Luft ist es insgesamt schwer, die genauen Opferzahlen des Krieges zu bestimmen, die Schätzungen bewegen sich insgesamt zwischen 3,5 und 4,5 Millionen Menschen. Massaker – gerade auch an Zivilisten – verüben beide Seiten, Tausende Menschen werden als Kriegsgefangene zu Geiseln und Zwangsarbeitern. Die ersten Verhandlungen scheitern daran, dass diese Kriegsgefangenen nicht zu einer Rückkehr in ihre Heimat gezwungen werden sollen. Dies können weder Kim Il-Sung noch Mao Zedong akzeptieren. Die Verhandlungen sind zäh und können erst am 27. Juli 1953 beendet werden. Einfluss darauf hat auch der Tod Stalins, der zu einem kurzzeitigen Kurswechsel der sowjetischen Außenpolitik führte.