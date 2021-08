Historische Titelseiten : Das Geiseldrama von Gladbeck wird zum Lehrstück für Polizei und Medien

Die Titelseite der Rheinischen Post vom 19.08.2021 (Archivfoto). Foto: Rheinische Post

Gladbeck/Bad Honnef 54 Stunden dauerte das Geiseldrama, das die Republik im August 1988 in Atem hielt. Die Tragödie, die in Gladbeck ihren Anfang nahm, endete blutig. Zwei Geisel und ein Polizist starben. Presse und Polizei gerieten durch ihr Handeln scharf in die Kritik und zogen Konsequenzen.