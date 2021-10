Historische Titelseiten : Joahnnes Paul II - Karol Wojtyla wird Papst

Rom Johannes Paul II ist den meisten Menschen als Papst noch präsent. Immerhin war er bis 2005 im Amt. Dass Karol Wojtyla im Oktober 1978 mit nur 58 Jahren zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde, war damals aber eine große Überraschung.

Wojtyła wurde von den 111 zum Konklave versammelten Kardinälen als Nachfolger des am 28. September 1978 verstorbenen Johannes Paul I zum 264. Papst und Bischof von Rom gewählt. Der letzte nicht-italienische Papst war zuvor der aus Utrecht stammende Hadrian VI gewesen (1522). Zudem war er der erste slawische Papst der Kirchengeschichte. Die Rheinische Post hielt auf der Titelseite am 17. Oktober 1978 eine weitere Besonderheit fest: „Ein junger Papst“. Mit seinen 58 Jahren war Johannes Paul II bei seiner Wahl der jüngste Papst seit Pius IX (1846).

Als Johannes Paul II am Abend der Wahl auf der Mittelloggia des Petersdoms erschien, sagte er: „Ich hatte Angst, diese Wahl anzunehmen“. Er habe es aber getan, „im Geist des Gehorsams gegen Gott und im Vertrauen auf die Gottesmutter“, wie ihn die Rheinische Post weiter zitiert.

Mit seiner Wahl schien der Pole wahrlich nicht gerechnet zu haben. In ihrem Artikel schildert die Rheinische Post damals eine Situation, die anschließend bekannt geworden war. Eine Woche zuvor soll ein Fotoreporter eine Fotoserie von Kardinal Wojtyła gemacht haben, als dieser in Rom eintraf. Der damals 58-Jährige soll in Gelächter ausgebrochen sein und „Sie glauben doch wohl nicht, dass ich der neue Papst sein werde“, gesagt haben.