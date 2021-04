Düsseldorf 34 Jahre ist es her, als in Düsseldorf die Bundesgartenschau eröffnet wurde. Noch immer wird die Anlage viel genutzt. Die Spielplätze sind saniert worden oder werden es gerade.

Aber nicht nur von ihrem Park haben die Düsseldorfer viel, die Buga brachte eine ganze Reihe an Stadtentwicklungsprojekten voran: die Neugestaltung des Hauptbahnhofs, den Bau der U-Bahn sowie den Baubeginn der südlichen Autobahnumgehung mit der Tieferlegung der A46 am Werstener Deckel.

Viele Düsseldorfer zieht es immer noch in die Grünanlage – übrigens die größte in der Landeshauptstadt. Aber natürlich hat auch hier der Zahn der Zeit an dem genagt, was damals so modern und fortschrittlich daherkam. Auch viele Bäume, die zur Buga gepflanzt wurden, sterben gerade wegen des Klimawandels ab. In einem Teil „In den Gärten“ sind 69 Bäume betroffen, vor allem Stiel-Eichen und Weiden, hinzu kommen fünf Hain-Buchen, sechs Eschen und weitere Einzel-Exemplare.