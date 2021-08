Historische Titelseiten : Blutiges Ende des Prager Frühlings

Der Prager Frühling wird ab dem 21. August niedergeschlagen. Foto: Rheinische Post

Prag Im August 1968 hält die Welt den Atem an, als sowjetische Truppen in die Tschechoslowakei einmarschieren, um Reformen in dem Land zu stoppen. Die Rheinische Post widmet dem Geschehen viel Aufmerksamkeit.

Von Julia Nemesheimer

Vor gut einem halben Jahrhundert ist Europa geteilt, Ostblock gegen Westblock, der Kalte Krieg zwischen den USA mit den Westmächten auf der einen und der Sowjetunion mit den kommunistischen Bruderstaaten auf der anderen Seite. Nach dem Tode Stalins 1953 kommt es zur sogenannten Tauwetter-Periode, die eine gewisse Auflockerung mit sich bringt und für die Bürger der sozialistischen Staaten in einigen Bereichen des Lebens für mehr Freiheiten sorgt. Lange hielt diese Periode jedoch nicht an. Doch gab es in Folge einige Aufstände. Zu den Bekanntesten zählen der Volksaufstand in der DDR 1953, der blutig niedergeschlagene Freiheitskampf in Ungarn 1956 und der Prager Frühling 1968.

Den Ursprung hat letztere unter anderem in einer großen Wirtschaftskrise, der sich die ČSSR gegenübersieht. Daher werden die Rufe nach Änderung laut, die Planwirtschaft wird in Zweifel gezogen. Schon der konservative Antonín Novotný versuchte sich in Reformen, die jedoch scheiterten, da er sich weigerte für den Aufbau einer sozialistischen Marktwirtschaft Kredite von westlichen Ländern aufzunehmen. Im Herbst 1967 demonstrieren erste Studierende für einen liberaleren Staat. Die Demonstrationen werden von Novotný blutig niedergeschlagen. Kurz darauf wird er abgesetzt. Ihm folgt Alexander Dubček am 5. Januar 1968. Der Slowake hat sich bereits im Vorfeld besonders für seinen Landesteil stark gemacht und als Gegenspieler Novotný agiert. Selbst an der Macht wagt er sich daran, dem Sozialismus ein „menschliches Antlitz“ zu geben. Reformen werden angestoßen – Pressefreiheit, bürgerliche Grundrechte mit Meinungs-, Versammlungs- und Reisefreiheit sowie Umwälzungen der Marktwirtschaft sollen kommen.

Doch eben diese Prager Bewegung wird kritisch vom gesamten Ostblock betrachtet. Die Reformen sollen zurückgedreht werden, die Angst vor einem ideologischen Flächenbrand ist groß. Daher schließen sich die Staaten (Sowjetunion, Polen, Ungarn, Bulgarien und in geringem Ausmaß die DDR) im Warschauer Pakt zusammen und besetzen innerhalb weniger Stunden mit mehreren hunderttausend Soldaten und Panzern die strategisch wichtigen Punkte des Landes. Bei dem Einmarsch und in den folgenden Wochen bis zum Jahresende sterben insgesamt 108 Tschechen und Slowaken. Hätte die ČSSR-Führung die Bevölkerung nicht dazu aufgerufen, keinen Widerstand zu leisten, wäre die Niederschlagung allerdings sicherlich blutiger ausgegangen. Dubček und andere Regierungsmitglieder werden festgenommen und nach Moskau ausgeflogen, wo sie unter großem Druck dazu gebracht werden, das sogenannte Moskauer Protokoll zu unterschreiben, das die Aufhebung fast aller Reformbemühungen enthält. Wenig später muss auch Alexander Dubček zurücktreten und sich – trotz oder gerade wegen seiner großen Beliebtheit im Volk – aus der Politik zurückziehen. Im Laufe der folgenden Jahre wird der Staat wieder zurück auf Linie gebracht.