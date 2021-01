2. Januar 1959

Die sogenannte zweite Berlin-Krise begann bereits am 27. November 1958 – mit einer Note von Chruschtschow an die USA, Großbritannien und Frankreich, die den Druck erhöhte, zu einer alliierten Übereinkunft zu gelangen, die West-Berlin in eine Freie Stadt verwandeln würde. In ihren Neujahrsansprachen appellieren die Staatsoberhäupter an die Sowjetunion, den Druck auf Berlin aufzugeben.