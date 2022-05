Adrenalinkick im Nordosten Tschechiens : Rekordverdächtig - 721 Meter lange Hängebrücke in Tschechien eröffnet

Rekordverdächtig - 721 Meter lange Hängebrücke in Tschechien eröffnet

Dolni Morava Mit einer neuen Attraktion erleben Touristen in Tschechien einen besonderen Adrenalinkick. Eine Hängebrücke mit 95 Metern und einer Länge von 721 Metern bietet ein unvergessliches Erlebnis.

Tschechien bekommt eine neue touristische Sehenswürdigkeit - aber nur für Schwindelfreie. Die 721 Meter lange Fußgänger-Seilbrücke führt in 95 Metern Höhe über eine Schlucht im Glatzer Schneegebirge und wird am Freitag für Besucher geöffnet. Laut dem Betreiber der „Sky Bridge 721“ handelt es sich um die längste Brücke dieser Art in der Welt.