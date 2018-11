70 Jahre Berliner Luftbrücke 2019: Rückkehr der Rosinenbomber

Aktion zum 70. Jahrestag : Rückkehr der Rosinenbomber

Schaulustige verfolgen die Landung einer US-Militärmaschine auf dem Flughafen Tempelhof. Die Aufnahme wurde nachträglich koloriert (Archiv). Foto: dpa

Faßberg Fast 70 Jahre ist es her, dass Westberlin von Rosinenbombern mit dem Nötigsten versorgt wurde. Nun soll die „Berliner Luftbrücke“ eine spektakuläre Wiederholung erleben – drei Fallschirmjägern sei Dank.

Im kalten Wind fliegt nur das Herbstlaub – das Luftbrücken-Museum in Faßberg in der Lüneburger Heide ist bereits tief im Winterschlaf versunken. Doch die Ruhe täuscht: Im angrenzenden Bundeswehr-Fliegerhorst rauchen die Köpfe, der „Endspurt“ für die „Luftbrücke Berlin 70“ hat begonnen. Und das nicht nur mit Ausstellungen und Festreden, sondern auch mit einer langen Kette historischer Transportflugzeuge auf Original-Routen und -Flugplätzen von 1948 und 1949.

Sieben Jahrzehnte nach der größten Hilfsaktion der Geschichte will der „Förderverein Luftbrücke Berlin 70“ im Juni 2019 mit dieser Aktion an die damalige organisatorische und fliegerische Meisterleistung erinnern: 2,2 Millionen Menschen im eingeschlossenen West-Berlin mussten aus der Luft auch über bitterkalte Wintermonate hinweg am Leben gehalten werden.

INFO Auch NRW wird zum Jubiläum überflogen Das Programm Vom 10. bis

18.­ Juni sind Rosinenbomber auf den historischen Flugplätzen in Wiesbaden-Erbenheim, Faßberg und Jagel sowie über Berlin-Gatow, Tempelhof und in Schönhagen zu sehen: In Faßberg (13.-15.­ Juni/Tag der Bundeswehr), in Jagel am 13. und 15.­ Juni, in Berlin vom 15. bis 18.­ Juni. Dort ist ein umfangreiches Programm geplant. NRW wird vermutlich am 13. Juni im Raum Detmold/Paderborn überflogen.

Drei Luftfahrt-Enthusiasten investieren heute rund zehn Stunden täglich in ihre Vision; ihre Berufe als Unternehmensberater, Baulogistiker und Leiter eines Übersetzungsbüros lassen Thomas Keller (61), Jörg Siebert (57) und Peter Braun (53) vorübergehend ruhen. „Ja, wir sind schon verrückt“, gesteht der gebürtige Remscheider Keller, der heute in Hamburg lebt. „Aber obwohl es eine unerwartete Mammut-Aufgabe geworden ist und wir mittlerweile keine Minute Freizeit mehr haben: Wir würden es jederzeit wieder tun.“ Vieles gibt es zu bedenken: Sie wollen den geschlossenen Berliner Flughafen Tempelhof wieder in Betrieb nehmen, die Betankung von mehr als 40 fliegenden Oldtimern aus Amerika, Afrika, Australien und Europa wird rund eine Million Euro kosten. Und den Überflug in nur 500 Meter Höhe über Berlin müssen sie sich auch genehmigen lassen.

Die Organisatoren der „ Luftbrücke 70“ (v.l.): Thomas Keller, Peter Braun und Jörg Siebert. Foto: rp/Helmut Michelis

Ein Lohn für die tollkühnen Männer sind berührende Begegnungen mit Zeitzeugen, einem heute 74-Jährigen zum Beispiel, der unter Tränen davon berichtete, wie er auf Drängen seiner Mutter mit einem Namensschild aus Pappe um den Hals von Berlin-Gatow nach Schleswig ausgeflogen und von einer Bauernfamilie aufgenommen wurde – eines von 20.000 Kindern, die so vor dem Hungertod oder dem Erfrieren bewahrt wurden. Oder der legendäre Candy-Bomber Gail Halvorsen, der Süßigkeiten (Candys) an selbstgebastelte Taschentuch-Fallschirme band und vor der Landung in Tempelhof für wartende Kinder abwarf. Halvorsen hat gerührt zugesagt, die Schirmherrschaft zu übernehmen. 99 Jahre wird er dann alt sein.

Keller, Siebert und der Niederländer Braun haben sich als ehemalige Fallschirmjäger über ein ungewöhnliches Hobby kennengelernt: den Sprung aus historischen Militärflugzeugen. Nach einem gemeinsamen Sprungtag im Sommer 2016 in der Normandie aus einer betagten C-47, der Militärversion des zweimotorigen Verkehrsflugzeuges Douglas DC-3, hatten sie abends bei einem Glas Whisky den Gedanken, ob es nicht möglich sei, die letzten noch fliegenden Oldtimer zu einer Hommage an die Luftbrücke zusammenzubringen. „Wir haben spontan herumtelefoniert und noch am selben Tag unerwartet die Zusage von sechs Flugzeugbesitzern erhalten. Das hat uns beflügelt weiterzumachen.“ Zwei C-47, die ein russischer Millionär gekauft hat, werden 2019 ebenfalls dabei sein, was geschichtlich seinen Reiz hat: Schließlich war es Moskau, das einst die Blockade Westberlins anordnete. Aber heute geht es um den einmaligen „Airlift Spirit“ der Luftbrücke – ein herausragendes Zeichen der Völkerverständigung und Völkerfreundschaft.

Das Trio wurde schnell auf einer Woge der Begeisterung getragen. „Die emotionale Bindung vor allem der älteren Berliner ist sehr hoch“, sagte bei der Vorbesprechung in Faßberg Christina Ihle von „Care“ in Bonn. Diese Hilfsorganisation entstand auf der Basis der damaligen Care-Programme, Paketsendungen, die im Rahmen von amerikanischen Hilfsprogrammen ins kriegszerstörte Europa geschickt wurden, davon allein drei Millionen per Flugzeug ins isolierte Berlin.

Der „Big Lift“ gilt bis heute auch als politischer Meilenstein: Die US-Streitkräfte sagten wegen dieser historischen Bedeutung sofort zu, ihren Militärflughafen in Wiesbaden-Erbenheim zu öffnen, von dem aus die Hilfsaktion einst organisiert wurde. Das deutsche Verteidigungsministerium verbindet den „Tag der Bundeswehr 2019“ in Faßberg mit dem Luftbrücken-Revival.

Die Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden funktioniere reibungslos, berichten die drei begeistert – auch wenn zwischendurch Landerechte wegen brütender Feldlerchen gefährdet schienen oder im Deutschland des Jahres 2019 Bonbons an Fallschirmchen aus offenen Flugzeugtüren nicht mehr ohne amtliche Genehmigung abgeworfen werden dürfen. Inzwischen belegt ein Gutachten die Ungefährlichkeit dieser „Candy-Drops“, so dass ein amerikanischer Süßwarenhersteller dieses Teil-Projekt sponsern kann.

4,5 Millionen Euro wird das Ereignis kosten, schätzt Braun. „Zurzeit zahlen wir noch das meiste aus eigener Tasche.“ Die Besatzungen der Oldtimer bezahlen den teils wochenlangen Anflug mit fünfstelligen Summen selbst, ab Wiesbaden übernimmt der Verein die Kosten. Größter Sponsor ist mit einer Millionen Euro der französische Mineralölkonzern Total; weitere Firmen, die zum Beispiel die Patenschaft über einzelne Maschinen übernehmen, werden noch gesucht. „Jede Spende ist willkommen“, betont Siebert.

Die kleine Luftbrücke wird zu einer großen organisatorischen Herausforderung. Mal eben auftanken? Das geht mit Oldtimern nicht. Sie vertragen das Kerosin nicht und müssen mit verbleitem Flugbenzin versorgt werden, zudem durch Tankwagen, die noch eine Pumpe mit Zapfpistole haben. Entsprechende Oldtimer hätten, sofern sie noch aufzuspüren sind, längst keine Straßenzulassung mehr.