Trauer, Freude, Wut Die bewegendsten Momente des Jahres

Schockmoment - Der US-amerikanische Will Smith schlägt vor Millionen Zuschauern dem Komiker Chris Rock ins Gesicht, um angeblich seine Frau zu schützen. Angesichts des irritierenden Verhaltens des Schauspielers geriet vieles andere an diesem Abend in den Hintergrund. Der Eklat wird von der Oscarverleihung 2022 in Erinnerung bleiben.