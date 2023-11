Fünf Wochen alter Säugling 18-Jährige entführt Baby aus Hamburger Klinik

Eine 18-Jährige hat das fünf Wochen alte Baby einer anderen Frau aus einer Klinik in Hamburg-Heimfeld entführt und es erst zwei Stunden später wieder zurückgebracht. Das kleine Mädchen sei äußerlich unverletzt gewesen und über Nacht unter Beobachtung geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg.