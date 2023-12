Jahreswechsel Elf Gründe, Silvester zu hassen

10. SMS Den größten Stress verursachen bei den Silvester-Muffeln mitunter die unzähligen SMS, zuerst wünschen einem alle einen guten Rutsch und ab Mitternacht dann ein „Frohes neues Jahr!“ Der Empfänger ärgert sich, weil er sich zum Antworten verpflichtet fühlt – und das Handynetz bricht wieder zusammen. Hier erfahren Sie, bis wann Sie Ihren Freunden noch ein frohes neues Jahr wünschen können. Noch ärgerlicher: Die peinlichen, in Alkohollaune an die oder den Ex-Partner gesendeten SMS, für die man sich am nächsten Morgen in Grund und Boden schämt.