Rückblick : Elf Dinge, die vor zehn Jahren wirklich noch nicht existierten

Düsseldorf Instagram, Game Of Thrones und AfD sind uns so vertraut, als würden sie uns schon das ganze Leben begleiten. Dabei gibt es diese und andere Dinge erst seit diesem Jahrzehnt - ein Überblick.

Instagram

Lange vor Instagram lief 1995 ein Werbespot der Sparkasse mit dem in die deutsche Popkultur eingegangenen Ausspruch „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“. Seit Oktober 2010 braucht niemand mehr seinem früheren Mitschüler Fotos auf den Tisch zu knallen, sondern bloß den Link zu seinem Instagram-Account schicken. „Meine vegane Bowl, mein Strand, mein Körper“. Noch verlockender als Facebook oder Twitter für den Angeber in uns ist diese App, die aufs Foto und aufs Smartphone zugeschnitten ist. Fotografieren, Filter drüber, veröffentlichen. Das Versprechen: Auch dein Leben kann so aussehen wie das deines Stars. Denn nicht die Stars sind durch Selfies nahbarer geworden, du und ich können nun genauso unnahbar aussehen. Vielleicht kein Zufall, dass einer der unnahbarsten Menschen der Welt die meisten Follower hat: Cristiano Ronaldo liegt bei knapp 192 Millionen.

Game Of Thrones

Was für siebenjährige Mädchen Prinzessin Elsa, ist für Jungs zwischen 14 und 44 „Game Of Thrones“ - eine Welt, die sie am liebsten nicht mehr verlassen würden. Von 2011 bis 2019 befeuerte jede der 73 Folgen der HBO-Serie das Fanboytum in einem Ausmaß, das es auch Unbeteiligten unmöglich machte, das Werk zu umkurven. Wer von uns nicht schauen wollte, dem hielten die anderen entgegen: „Es ist zwar eine Fantasyserie - aber auch für Leute, die keine Fantasyserie mögen.“ Dann folgte ein Verweis auf das sehr geringe Auftreten von Drachen. Der Slogan von „Game Of Thrones“ ermöglichte es jedem unoriginellen Werbefachmann, alles von neuen Autoreifen bis Grippemitteln anzupreisen - „Winter is coming“ passte immer. Selbst wer es bis heute geschafft hat, keine einzige Folge zu sehen, hat das Gefühl, einmal die ganze Welt bereisen zu können - und doch noch nicht überall gewesen zu sein, weil er nie einen Flieger nach Westeros gebucht hat.

AfD

Bevor Trump sich entschloss, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, konnten wir in Deutschland den Umgang mit rassistischen Demokratieverächtern schon einmal üben - und auch hier nicht verhindern, wie die Grenzen des Sagbaren an einem völlig inakzeptablen Ort neu gezogen wurden. Am 6. Februar 2013 entsprang Thilo Sarrazins Hassbuch-Klassiker „Deutschland schafft sich ab“ eine Partei mit dem harmlosen Namen „Alternative für Deutschland“. 18 Leute trafen sich zur Gründung im Gemeindesaal einer Kirche im Taunus, um genau das zu tun: Deutschland abzuschaffen. Es ist unklar, in welchem Ausmaß ihnen das bereits gelungen ist, und völlig offen, in welchem Ausmaß es ihnen noch gelingen wird. Die sozialen Netzwerke brennen jedenfalls seit mehreren Jahren ununterbrochen.

Spotify

Früher schleppten wir Dinge mit uns herum, jetzt nur noch ein Ding. Für Musik, die wir auf dem Smartphone streamen, brauchen wir weder ein ausschließlich dafür vorgesehenes Gerät noch müssen wir die Songs mit uns führen und besitzen, nicht einmal als Datei. Immer dabei, aber gleichzeitig auch nie. Das ermöglicht uns das schwedische Unternehmen Spotify seit 2012 in Deutschland. Wir können die Musik an jedem Ort hören, wir können sie augenblicklich hören, solange wir nur online sind. Nicht einmal den Download müssen wir abwarten. Der Preis ist gedeckelt. Nur jene Frage ist noch nicht endgültig beantwortet, ob die mühelose Verfügbarkeit von Musik Genuss und Wertschätzung schmälert oder unseren Entdeckergeist fördert.

Tinder

Jede App gründet auf der Überzeugung, man könne ein Problem auch durch einen Programmiercode lösen. Tinder beansprucht das seit 2012 für die Partnersuche. In diesem verschärften Liebsten- oder auch nur Bettgeschichtencasting bewerten wir, während wir selbst bewertet werden. Wie am Fließband arbeiten wir die Profile durch und entscheiden in wenigen Sekunden anhand von Fotos, die Leute beim Skifahren oder mit Geparden zeigen, ob wir uns für den anderen interessieren. Weil die Sympathiebekundung des anderen uns nur angezeigt wird und ein Chat nur dann möglich ist, wenn wir selbst unsere Sympathie bekundet haben – It’s a match! – können wir gefahrlos auch dem Arbeitskollegen ein digitales Herz zuschieben. Oder Menschen, die wir aufgrund von überlegener Schönheit im wahren Leben nicht wagen würden anzusprechen. Hoffen aufs Gegenlike dürfen wir dann ewig.

Fifty Shades Of Grey

Man wird die Schuld einmal beim e-Book suchen. Ohne diese Erfindung wäre die Sado-Maso-Trilogie „Fifty Shades“ vermutlich kein Erfolg geworden. Die erlaubte es der völlig unbekannten englischen Autorin E. L. James 2011 nicht nur, den ersten Teil ohne Kosten im Eigenverlag zu veröffentlichen - der explizite Inhalt ließ sich auch gefahrlos in der Öffentlichkeit lesen. Mit dem Erfolg kam ein großer Verlag, und die Fans gingen für die Verfilmungen sogar ins Kino. Der Autorin gelang es zwar nicht, die Kritiker auf ihre Seite zu ziehen - Salman Rushdie sagte einmal, die Bücher ließen „Twilight“ wirken wie „Krieg und Frieden“ - dafür aber sprach nun nicht nur die Ledersex-Subkultur über Fesseln und Peitschen. Die durch Sexspielzeug hervorgerufenen Verletzungen nahmen deutlich zu.

Atemlos durch die Nacht

Discofox, der nach Gleischritt deutscheste aller Tanzstile, war ja nie wirklich weg. Er lebte auf 50. Geburtstagen und Kirmeszeltfeten weiter. Helene Fischer aber drückte ihn mit dem Song „Atemlos durch die Nacht“ 2013 wieder in die Charts. Auf Platz 1 schaffte es der Titel zwar nie, aber mehr als eine Million verkaufte Exemplare und der Spitzenplatz in der Jahresauswertung 2014 bestätigen das gefühlte Wissen, dass kein anderer deutschsprachiger Song die 10er Jahre so sehr geprägt hat. Helene Fischer besingt in dem von Kristina Bach verfassten Song zwar eine tabulose Liebesnacht, doch so schrieb es einmal die Journalistin Julia Friese: Helene Fischer ist eine, „bei der man an Sex und Schmutz denken will, aber sie lässt einen nicht“. Zu sehr ist sie die hart arbeitende Schlagerfrau, viel zu rein, viel zu weiß. Tabulos heißt für den guten Deutschen am Ende doch nur, das Licht anzulassen.

Aufdeckung des NSU

Bis zum 4. November 2011 konnte die deutsche Gesellschaft die Illusion aufrecht erhalten, das Land habe kein Problem mit Neonazis mehr. Die Brandanschläge auf Asylbewerberheime und ein Wohnhaus in Solingen Anfang der 90er lagen lange zurück, wir hatten wir es uns mit dem Gedanken bequem gemacht, dass alles besser geworden sei. Dann aber brannte ein Wohnmobil, darin lagen die Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Am selben Tag verschickte Beate Zschäpe Bekennervideos des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). Und sehr schnell wurde klar, dass zwischen 2000 und 2007 neun Migranten durch dieselben Neonazis getötet worden waren. Das hatten die Ermittler zuvor kaum in Erwägung gezogen, sondern lieber andere Migranten aus dem Umfeld beschuldigt. Beate Zschäpe wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt, doch die Aufarbeitung, die auch eine Aufarbeitung der Pannen von Ermittlern und Verfassungsschutz bedeutet, ist noch lange nicht beendet. Was heute noch nach Verschwörungstheorie klingt, könnte sich morgen als wahr erweisen.

Nuklearkatastrophe von Fukushima

Die deutsche Energiewende wurde auch durch eine Katastrophe am anderen Ende der Welt beschleunigt. Am 11. März 2011 sorgte ein Erdbeben und die dadurch ausgelöste Flutwelle für große Schäden am japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi – fast 25 Jahre nach Tschernobyl. Wieder einmal hatte sich gezeigt, wie groß die Hybris des Menschen ist zu glauben, die eigenen Erfindungen beherrschen zu können. Vor allem, wenn die Kräfte der Natur ins Spiel kommen. Deutschland hatte gerade die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke beschlossen, doch ausgerechnet unter einer CDU-Regierung beschlossen Bundestag und Bundesrat nur wenige Monate später den Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022. Die Grünen gewannen kurz nach Fukushima die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und stellten zum ersten Mal einen Ministerpräsidenten. Und nun spricht Deutschland über den nächsten Ausstieg, den aus der Kohlekraft.

Öffentlich-rechtliches HD

Wer wollte denn bitteschön jede Pore des Nachrichtensprechers sehen? An Spielfilme in High-Definition hatten wir uns dank Blu-ray bereits gewöhnt, für irgendwas mussten diese tischtennisplattengroßen Fernseher schließlich gut sein, die wir in unsere Wohnzimmer wuchteten. Doch im Februar 2010 übertrugen ARD und ZDF auch die Winterspiele in Vancouver in HD – und nach und nach jede Sendung. Ja, wir wollten auch Fußball in Kinoqualität sehen und bitte auch die Tagesschau. Wenn wir heute mal aus welchen Gründen auch immer in geringerer Auflösung schauen, ertragen unsere Augen das kaum.

