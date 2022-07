Tag des Kusses 2022: Acht Fakten über das Küssen

Küssen ist in manchen Ländern per Gesetz verboten

Tatsächlich ist das Küssen auf den Mund in der Öffentlichkeit in manchen Ländern verboten. So unter anderem in Indien, Indonesien und Dubai. In einigen anderen Ländern gibt es für Küsse in der Öffentlichkeit zwar keine Strafe, jedoch ist es auch nicht überall gern gesehen. So zum Beispiel in China oder Japan, wo das Küssen schon als Vorspiel zum Sex gilt und daher nicht gern in der Öffentlichkeit gesehen ist.

Auch Frankreich und Italien haben überraschenderweise ein paar Regelungen, was das Küssen in der Öffentlichkeit angeht. So darf in Frankreich auf Bahnübergängen aufgrund von Sicherheitsbestimmungen nicht geknutscht werden. In Italien gibt es beispielsweise ein Gesetz im kleinen Örtchen Eboli: „Es ist ist verboten, im Auto Küsse und Zärtlichkeiten auszutauschen.“