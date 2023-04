Für Familie, Freunde und Kollegen Das sind die besten April-Scherze

Doch Aprilscherze gibt es nicht nur in Deutschland. In ganz Europa, Indien und Nord- und Südamerika wird der 1. April auf diese Weise zelebriert. Auch in den USA ist es Brauch Familie, Freunde und Kollegen am April Fools‘ Day eine Karte zuschicken und natürlich reinzulegen. In großem Stil kündigte zum Beispiel die Fastfood-Kette „Burger King“ 1998 an, in einer Zeitungsanzeige des Magazins „USA Today“ einen Burger für Linkshänder mit umgekehrter Belegung auf den Markt bringen zu wollen. Tatsächlich strömten viele Kunden in die Filialen in den USA, vor Ort wurden sie sogar gebeten, sich in einer separaten Schlange für den nicht-existenten Linkshänder-Burger anzustellen.