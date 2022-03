1. April : Die besten Aprilscherze aller Zeiten

Düsseldorf Der 1. April ist der Tag der Streiche und Scherze. Auch Unternehmen und Tageszeitungen nutzen den Tag, um ihre Kunden auf den Arm zu nehmen. Wir stellen die besten April-Streiche aller Zeiten vor.

Auf der ganzen Welt schicken sich die Menschen in den April. In Italien und Frankreich beispielsweise wird das „Streich-Opfer“ als April-Fisch bezeichnet (“pesce d'aprile“ oder "poisson d'avril"), im englischsprachigen Raum wird der „April Fool‘s Day“ zelebriert.

Über den Ursprung des Brauches gibt es verschiedene Theorien. So ist bekannt, dass die Redensart „in den April schicken“ zum ersten Mal 1618 in Bayern erwähnt wurde. Seitdem hat sich der Brauch weiterentwickelt, bis hin zu den bekannten Scherzen, die wir heute kennen. Auch große Firmen, Fernsehsender und Tageszeitungen haben sich des Öfteren schon den 1. April zum Anlass genommen, um ihre Kunden auf den Arm zu nehmen.

So kündigte beispielsweise Burger King 1998 an, einen Burger speziell für Linkshänder auf den Markt bringen zu wollen. Kunden im Lokal wurden sogar angewiesen, sich in einer separaten Schlange anzustellen, um nicht versehentlich den Burger für Rechtshänder zu bekommen. Aber auch Ikea erlaubte sich einen Spaß mit ihren Kunden. 2011 stellte das Möbelhaus ein neues Produkt vor: Ein Stuhl, der es Hunden ermöglichen sollte, näher am Tisch zu sitzen und damit besser am Familienleben teilnehmen zu können. Der Stuhl kam so natürlich nie auf den Markt.