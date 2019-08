Düsseldorf Oberkassel : Shoppen und Feiern auf der Luegallee

Bei schönem Wetter am Brunnenrand sitzen, das wünschen sich die Besucher auch für dieses Jahr. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Die Kaufleute von „Wir in Oberkassel“ laden zum Luegalleefest mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Die Besucher erwartet viel Programm.

Es ist längst Tradition: Jedes Jahr am letzten Sonntag der Sommerferien feiern die Kaufleute von „Wir in Oberkassel“ ihr Lueg­alleefest – diesmal am 25. August. Motto: „121 Jahre Luegallee“. Und wieder heißt es ab 13 Uhr auf der gesamten Einkaufsmeile „Shoppen und Feiern“, denn auch die Geschäfte sind wieder dabei und laden mit vielen Attraktionen zum sonntäglichen Einkauf ein. Zum Beispiel die Parfümerie Heinrich Nagelschmitz, die exklusive Duftpräsentationen anbietet. Um 15 Uhr können sich die Besucher vom Parfümexperten Marcel Reinhold auf eine „sinnliche Reise nach Mailand“ mitnehmen lassen (Anmeldung erbeten unter Telefon 552079). Darüber hinaus locken Rabattaktionen. „Wir freuen uns, dass erstmals namhafte Oberkasseler Gastronomen wie die Brasserie Hülsmann, das Burger-Restaurant Richie‘n Rose dabei sind“, sagt Vorstandsmitglied Manfred Simon. Das Gasthaus Stapppen sei zum zweiten Mal mit von der Partie, während Gulasch Alt vom Alten Bahnhof Oberkassel wie auch die Bäckerei Puppe schon mehr als 15 Jahre beim Lueg­alleefest vertreten seien.