Wirtschaftsnobelpreis an Arbeitsmarktforscher : Nobelpreis-Gewinner haben enge Verbindung nach NRW

Der Nobelpreis geht an David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens (v. l.). Foto: dpa/Niklas Elmehed

Essen Der Ökonomie-Nobelpreis geht an David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Card war Doktorvater von RWI-Chef Christoph Schmidt. Der ist begeistert von Cards „intellektueller Großzügigkeit“ und Bescheidenheit zugleich. Card hat auch den Neuaufbruch des Essener Institutes begleitet. Angrist forscht am IZA in Bonn.

Drei Arbeitsmarkt-Ökonomen erhalten den diesjährigen Wirtschafts-Nobelpreis – und gleich zwei von ihnen haben Verbindungen nach Nordrhein-Westfalen: Der Preis geht an den Kanadier David Card, den Amerikaner Joshua Angrist und den Niederländer Guido Imbens. Card ist der Doktorvater von Christoph Schmidt, Präsident des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Angrist arbeitet mit dem Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn zusammen und ist dort Research Fellow.

Die Schwedische Akademie begründete ihre Entscheidung so: Alle drei Forscher „haben uns neue Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt geliefert und gezeigt, welche Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung aus natürlichen Experimenten gezogen werden können".

In der Tat war die ökonomische Wissenschaft lange eine theoretische Veranstaltung. Erst spät hielten Experimente in die Forschung Einzug: etwa in die Entscheidungstheorie, um das Verhalten von Menschen unter Unsicherheit zu studieren, oder in die Arbeitsmarktheorie. Der Ansatz der drei Forscher habe auf andere Bereiche übergegriffen und die empirische Forschung revolutioniert, erklärte die Akademie weiter.

RWI-Chef Schmidt ist begeistert: „Kein anderer Forscher hat mich während meines Doktorandenstudiums an der Princeton University stärker geprägt als mein Doktorvater David Card“, sagte er. „Wie kaum ein anderer Ökonom richtet er seine akademische Arbeit auf die Inhalte aus: Es geht ihm vor allem um das Sammeln empirischer Erkenntnisse zu menschlichen Entscheidungen und deren Auswirkungen.“ Schmidt lobte weiter: „Card hat gezeigt, dass akademische Qualität eben nicht darin besteht, elegante mathematische Formulierungen und komplizierte statistische Zugänge um ihrer selbst Willen einzusetzen, sondern dass es immer darum geht, den besten Weg zu finden, mit dem man den Kern des Sache erschließen kann.“ Dabei sei Card auch ein beeindruckender Mensch: „von Grund auf bescheiden, unprätentiös und zugänglich“.

Auch für Nordrhein-Westfalen war Card wichtig: „Seine intellektuelle Großzügigkeit bei der Betreuung von Studierenden und bei der Diskussion der Arbeiten von Nachwuchsforschern hat er nicht zuletzt auch beim RWI eingebracht: Von 2003 bis 2011 war David Card Vorsitzender des RWI-Forschungsbeirats und hat den Neuaufbruch des Instituts zu einem Zentrum der evidenzbasierten Politikberatung mit hohem wissenschaftlichen und praxisbezogenen Anspruch intensiv begleitet“, so Schmidt.

Der konkrete Nutzen der drei Preisträger: So lassen sich Ursache und Wirkung ermitteln und entsprechende Folgerungen für die Wirtschaftspolitik ableiten. Was ist die Henne und was ist das Ei? Diese Frage stellt sich etwa beim Thema Einwanderung und Lohnniveau. „Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn es weniger Zuwanderung gegeben hätte", so die Akademie. Die Preisträger hätten jedoch gezeigt, dass es möglich sei, solche Fragen mit natürlichen Experimenten zu beantworten. So zeigte Card, dass Einwanderer keineswegs die Löhne von Alteingesessenen gefährden, sondern eher die Löhne von Menschen, die etwas vor ihnen eingewandert sind. Daneben lassen sich Theorien auch überprüfen, was lange nur die Naturwissenschaft konnte, nicht aber die Ökonomie.

Card hat auch neoklassische Dogmen erschüttert, indem er zeigte, dass eine Erhöhung des Mindestlohns nicht unbedingt zu weniger Arbeitsplätzen führt. Die Debatte um Mindestlöhne wird auch in Deutschland intensiv geführt. Die Vorhersage etwa des früheren Ifo-Chefs Hans-Werner Sinn, dass der Mindestlohn 900.000 Jobs in Deutschland gefährdet, ist nicht eingetroffen, was womöglich auch mit dem langen Aufschwung zu tun hat, den erst die Corona-Krise beendete.

Auch andere deutsche Ökonomen begrüßten die Auswahl. Der Düsseldorfer Ökonomie-Professor Jens Südekum schrieb auf Twitter: „Bin super happy über die Auswahl und kann mir keine würdigeren Preisträger vorstellen als diese drei, sie haben die Econ-Welt verändert.“ Marcel Fratzscher vom DIW schrieb: „Ein sehr verdienter Nobelpreis. Ihre Forschung zeigt, wie wichtig staatliche Eingriffe sein können um Marktversagen zu verhindern.“