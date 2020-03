Nachruf Burkhard Hirsch : Das Gewissen der FDP

Burkhard Hirsch, 1930-2020. Foto: Malte Ossowski/dpa

Er prägte nicht nur die Liberalen, sondern auch die junge Bundesrepublik, war Minister in NRW und Bundestagsvizepräsident. Nun ist Burkhard Hirsch in Düsseldorf gestorben.

Politik sei eine zu ernste Angelegenheit, als dass man sie fremden Leuten überlassen sollte, hat Burkhard Hirsch einmal gesagt. Ein Satz, der viel aussagt über ihn selbst, über die Zeit, aus der er stammt und über die Gegenwart, in der Spaßvögel in die Politik eingebrochen sind – auch in Hirschs eigener Partei, den Liberalen. Er hingegen war von einer Ernsthaftigkeit, die sich schon in seinem Äußeren ausdrückte: Nie sah man ihn ohne Anzug und Krawatte. Bis zuletzt hat er die Politik nicht allein denen überlassen, die ihm fremd (geworden) waren. Lieber packt er selbst mit an. Bis zum vergangenen Mittwoch. Da ist Burkhard Hirsch im Alter von 89 Jahren in Düsseldorf gestorben.

FDP-Mitglied seit 1949, ab 1964 als Rechtsanwalt in Düsseldorf zugelassen, in den Siebzigern NRW-Innenminister, stellvertretender Ministerpräsident des Landes, Bundestagsvizepräsident und nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 1998 weiter in Sachen Menschen- und Freiheitsrechte unterwegs – der homo politicus Hirsch gönnte sich selten eine Pause. Noch lange nach Ende des RAF-Terrors verfolgten ihn die Fahndungspannen im Fall des entführten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer, die auch Hirsch als Chef des NRW-Innenressorts angelastet wurden.

Ob Kampf für ein humanes Recht auf Asyl, Einschränkung des Lauschangriffs in Privatwohnungen, entschiedener Widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung – man musste nicht lange suchen: Stets war Burkhard Hirsch mit von der Partie. Auch die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen das Luftsicherheitsgesetz von Rot-Grün geht mit auf sein Konto. Das Gesetz erlaubte im Fall einer Flugzeugentführung durch Terroristen den militärischen Abschuss und nahm damit die Tötung Unschuldiger in Kauf. 2006 gab Karlsruhe den Klägern recht.

Zusammen mit Hans-Dietrich Genscher aus Halle und Gerhart Baum aus Dresden bildete der gebürtige Magdeburger Hirsch die „Mitteldeutsche Fraktion“ innerhalb der FDP. Alle drei standen sie auf Seiten des SPD-Bundeskanzlers Willy Brandt und dessen neuer Ostpolitik. Doch nur Hirsch und Baum setzten sich 1982 bis zum Schluss vehement für den Erhalt der sozialliberalen Koalition und gegen den Schwenk zu einem Bündnis mit der Union ein. Vergeblich.

Für Helmut Kohl hegte Hirsch zeitlebens wenig Sympathie: Als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz sei habe dieser einmal eine Krawatte getragen, die „schlimm“ gewesen sei. „Ich sagte zu Baum, ein Mann mit so einer Krawatte kann nicht Bundeskanzler werden. Eine fürchterliche Fehleinschätzung.“

Auch wenn er die Politik seiner Partei keineswegs in allen Punkten mittragen konnte, so blieb Hirsch stets ein loyaler Liberaler. „Ich habe immer FDP gewählt. Das waren auch Kompromisse. Ich habe Lambsdorff gewählt, den ich verantwortlich für den größten Fehler in der Partei halte: die FDP in eine reine Wirtschaftspartei zu verwandeln“, verriet Hirsch 2014 dem Magazin der „Süddeutschen Zeitung“. Partei der Besserverdiener? Ein solcher Slogan wäre einem Burkhard Hirsch niemals über die Lippen gekommen.

Mit dem zwei Jahre jüngeren Gerhart Baum, dem Bundesinenminister in der sozialliberalen Koalition, verband Hirsch mehr als nur eine Parteifreundschaft. Die beiden tourten durch die Welt, vornehmlich durch Länder, in denen Demokratie und Menschenrechte nicht besonders groß geschrieben wurden, und prangerten die Zustände dort an – sehr zum Unwillen des FDP-Wirtschftsflügels unter Otto Graf Lambsdorff.