IHK-Neujahresempfang: 1400 Gäste wollen Wolfgang Schäuble sehen

Düsseldorf Mit dem Neujahrsempfang der IHK Düsseldorf startet das öffentliche Leben in der Landeshauptstadt wieder durch. IHK-Chef Andreas Schmitz erwartet mehr als 1400 Gäste - vor allem, weil Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble als Gastredner kommt. Schäubles Kumpel Friedrich Merz kommt indes nicht.

Bei der Planung der Veranstaltung hatte die IHK freilich nicht ahnen können, dass das Interesse an dem Gast bis zum tatsächlichen Termin noch einmal so stark ansteigen würde. Doch viele Besucher des Empfangs dürften nicht zuletzt den CDU-Parteitag im Dezember und Schäubles nachdrückliches Eintreten für Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden als Gesprächsthemen auf der Agenda haben. Schäuble ist befreundet mit Merz und hatte kurz vor dem CDU-Bundesparteitag öffentlich für den Wirtschaftsanwalt geworben, der in Düsseldorf sein Büro hat und bestens bekannt ist. Merz verlor beim Parteitag dann knapp gegen Annegret Kramp-Karrenbauer. Nun hält ihn unter anderem Wolfgang Schäuble als potentiellen Kanzlerkandidaten 2021 im Gespräch. Doch zum IHK-Empfang, mit dem traditionell der Reigen der gesellschaftlich bedeutenden Neujahrsempfänge in der Landeshauptstadt beginnt, kommt Merz nicht. Er hatte die Feiertage in seinem Haus am Tegernsee verbracht und ist noch nicht wieder zurück in NRW. Schäuble werde den Fokus in seiner Rede auch nicht auf die CDU oder die Nachwehen des Parteitags legen, sondern auf Europa, heißt es im Umfeld des Bundestagspräsidenten.