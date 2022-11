Fotos Wo man den Nikolaus in diesen Tagen treffen kann

Wo der Nikolaus nicht zu Fuß kommt

Der Nikolaus kommt viel rum in diesen Tagen. An manchen Orten wurde er schon gesehen und seine Ankunft gefeiert: In den Niederlanden ist Nikolaus in vielen auch grenznahen Städten ein riesiges Spektakel, das auf den Straßen mit dem Heiligen Mann und seinem Gefolge gefeiert wird. Auch in unserer Region gibt es aber viele Gelegenheiten, die Heiligen Mann auf ungewöhnliche und eindrucksvolle Art und Weise zu treffen.